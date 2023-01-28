ليستر وليدز إلى الدور الخامس بكأس إنجلترا
بلغ ليستر سيتي الدور الخامس من كأس إنجلترا بعد فوزه على والسّال من المستوى الرابع 1-0 السبت، كما تأهل ليدز يونايتد للدور ذاته على حساب أكرينغتون ستانلي من المستوى الثالث 3-1.
وانتظر ليستر حتى الدقيقة 68 لتسجيل هدف الفوز عبر مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو.
ويعد إيهياناتشو اختصاصيا في مسابقة الكأس، لتسجيله 17 هدفا في 23 مباراة منذ 2016، وهو الأفضل في هذا المجال خلال هذه الفترة.
وفي المباراة الثانية، افتتح ليدز التسجيل من مسافة بعيدة عبر جاك هاريسون في الدقيقة 23.
وضمن صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الفوز منطقيا في الشوط الثاني بعد هدفين من الإسباني جونيور فيربو والكولومبي لويس سينيستيرا في الدقيقتين 66 و68 تواليا، قبل أن يسجل الإيرلندي اليافع ليسلي أديكويا هدفا شرفيا لنادي أكرينغتون ستانلي في الدقيقة 81.
وانضم ليستر وليدز إلى مانشستر سيتي الذي افتتح لائحة المتأهلين إلى الدور الخامس بفوزه الهام على متصدر الدوري أرسنال 1-0 أمس الجمعة.وكالات
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