الفيفا يوقف 4 لاعبين من منتخب الأوروجواي.. لهذا السبب!أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن معاقبة الاتحاد الأوروجواياني للعبة، وأربعة من لاعبي منتخب بلاده، من بينهم إدينسون كافاني، بسبب أحداث مواجهة غانا في دور مجموعات مونديال 2022.

وقالت اللجنة في بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية: "بعد تحليل شامل لمختلف الوقائع، في ضوء لوائح الانضباط المعمول بها في فيفا، خلصت لجنة الانضباط إلى أن اتحاد أوروجواي لكرة القدم مسؤول عن السلوك التمييزي، الصادر عن مشجعي منتخبه الوطني، وكذلك عما صدر عن لاعبي منتخب بلاده من سوء سلوك وتصرف عدواني، وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف".

وأضاف البيان: "سيتعين على اتحاد أوروجواي احترام إغلاق جزئي، لمدرجات ملعب المباراة القادمة لمنتخب بلاده على أرضه بإشراف فيفا (المدرجات التي تقع خلف المرميين)، ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف فرنك سويسري (50 ألف يورو)".

كما عاقبت لجنة الانضباط "اللاعبين خوسيه ماريا خيمينيز وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني ودييجو جودين، لما صدر منهم من تصرفات وسوء سلوك".

وأوقفت كلا من خيمينيز وموسليرا أربع مباريات، وغرامة قدرها 20 ألف يورو، فيما أوقفت كلا من كافاني وجودين مباراة واحدة، وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

ويشار إلى أن لاعبو أوروجواي احتجوا كثيرا على حكم المباراة، الألماني دانيال سيبيرت، لعدم احتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 57، إثر عرقلة داروين نونيز، حيث راجع حكم الفيديو المساعد دون أن يغير رأيه.

وكانت وقتها أوروجواي متقدمة على غانا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة، وكانت بحاجة إلى هدف لتخطي دور المجموعات.

وحاصر لاعبو المنتخب اللاتيني الحكم في نهاية المباراة، وأهانوه في تصرف عدواني، وفقا لما ورد في الصور التليفزيونية، كما ضرب كافاني بعنف الشاشة المخصصة لتقنية الفيديو.

