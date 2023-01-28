معين الشعباني مدربا جديدا لسيراميكا كليوباترا المصري

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا المصري التعاقد مع المدرب التونسي معين الشعباني للاشراف على الفريق الأول لكرة القدم .
وسيشرع معين الشعباني في مهمته على رأس نادي سيراميكا كليوباترا صاحب المركز العاشر في ترتيب البطولة المصرية بمواجهة بيراميدز يوم الأحد القادم.
وتعد هذه التجربة التدريبية الجديدة الثانية لمعين الشعباني في البطولة المصرية بعد أن سبق له تدريب المصري البورسعيدي.
يذكر أنّ معين الشعباني قد بدأ مشواره التدريبي كمدرب مساعد فمدرب أول مع نادي حمام الأنف خلال موسمي 2014 - 2015 و 2015 - 2016، قبل الالتحاق بالجهاز الفني للترجي الرياضي الذي حقق معه انجازات كبيرة، أبرزها الفوز بكأس رابطة الأبطال الافريقية في 2018 و 2019.
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