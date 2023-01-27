انت الان تتابع خبر بعد انتقاله للنصر السعودي .. رونالدو يواجه السجن بسبب فضيحة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت الصحف الأجنبية اخبارا حول احتمالية دخول اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الى السجن لمدة قد تصل الى 30 يوماً، بتهمة التهرب الضريبي عندما كان لاعباً في نادي اليوفنتوس الأيطالي.

هذا وقضت المحكمة الفيدرالية الإيطالية، بخصم 15 نقطة من نادي يوفنتوس في قضية كسب غير مشروع مرتبط بصفقات الفريق، حيث أثبتت التحقيقات وجود مخالفات قانونية جديدة في يوفنتوس.

وتتعلق هذه المخالفات بإخفاء مستندات رسمية لرواتب لاعبي الفريق بين عامي 2018 و2020، ووجود فجوة بين الأرقام المعلنة والأرقام الحقيقية، إضافة إلى تهم تهرب ضريبي واختلاس أموال في الصفقات التي أبرمها النادي خلال تلك الفترة.

كما يواجه يوفنتوس، تهم احتيال بعض اللاعبين السابقين في صفوفه، عندما ذكروا أنهم تنازلوا عن مستحقات 4 أشهر خلال جائجة كورونا، الا أن ذلك لم يحدث على أرض لواقع، ومن بين هؤلاء اللاعبين كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 37 عاما.

ويواجه لاعب النصر الجديد، كريستيانو، في حالة الإدانة، عقوبة قد تصل إلى الإيقاف عن اللعب لمدة شهر، بحسب قوانين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المرتبطة بالنزاهة الكروية.