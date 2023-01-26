تدشين بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو

تدشين بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندودشن وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة علي هضبان، صباح اليوم الخميس بصالة مدرسة معين بالعاصمة صنعاء، منافسات بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو لفئة (الشباب)، التي ينظمها الاتحاد العام للعبة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ودعم وتمويل صندوق رعاية النشء خلال الفترة (25 - 27) يناير الجاري، بمشاركة نحو (60) لاعبًا يمثلون 6 محافظات تنافسوا في أوزان: (45 ، 48 ،51 ، 55 كجم).

وفي حفل التدشين الذي حضره مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد ومدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة الكابتن عصام دريبان، أشاد الوكيل هضبان بالجهود المتميزة التي يبذلها الاتحاد العام للتايكواندو وتنفيذه لبطوله منتخبات المحافظات لفئة الشباب، مضيفاً بأن هذا النشاط يعكس مدى إهتمام قيادة اتحاد التايكواندو باللعبة وتفعيل دورها الرياضي.

وأضاف قائلاً: ( أستثمر هذه المناسبة لأؤكد أننا في وزارة الشباب والرياضة ممثلة بقطاع الرياضة ندرك مسؤولياتنا ونستشعر واجبنا تجاه النشء والشباب والرياضيين وسنعمل بعون الله وتوفيقه بكل إخلاص وتفانٍ بروح الفريق الواحد لرعاية هذا القطاع الحيوي الواسع الذي يمثل النسبة الكبرى في تركيبة المجتمع اليمني وسنبذل أقصى جهودنا ونوظف كل طاقاتنا لرعايتهم وتوفير الممكن والمتاح من الدعم والمساندة والاهتمام).

وأكد هضبان وقوف الوزارة إلى جانب اتحاد التايكواندو لتنفيذ برامجه ونشاطه للموسم الرياضي الجديد على المستويين الداخلي والخارجي، منوهاً بضرورة أن يتجه الجميع لتطوير الحركة الرياضية وتفعيل نشاطها في مختلف الألعاب الرياضية.

وكانت منافسات البطولة قد أستكملت مساء اليوم الخميس،حيث تمكن منتخب أمانة العاصمة من أحراز المركز الأول، وحصد المركز الثاني منتخب ذمار وحل ثالثاً منتخب محافظة إب فيما حاز منتخب محافظة الحديدة على المركز الرابع ومنتخب محافظة عمران خامساً وجاء في المركز السادس منتخب محافظة حجة.

وأسفرت النتائج الفردية النهائية على النحو التالي:

وزن 45 كجم:

الأول: معتز محمد الدحملي - منتخب ذمار - ذهبية

الثاني: عمرو خالد مقبول - منتخب الأمانة - فضية

الثالث: فواز عبدالله عبدالكريم - منتخب الحديدة - برونزية

الثالث مكرر: لؤي وليد محمد حامد - منتخب إب -برونزية

وزن 48 كجم:

الأول: حذيفة أحمد النهمي - منتخب إب - ذهبية

الثاني: معاذ ناصر نجاد - منتخب الأمانة - فضية

الثالث: صفوان علي عبده أحمد - منتخب الحديدة - برونزية

الثالث مكرر : مصطفى محمد قنام - منتخب ذمار -برونزية

وزن 51 كجم:

الأول: زياد عبدالخالق العريفي - منتخب الأمانة - ذهبية

الثاني: يوسف مطهر شوباص - منتخب ذمار - فضية

الثالث: عبدالرحمن سعيد عبدالله - منتخب الحديدة - برونزية

الثالث مكرر : هاني علي يحيى سعيد - منتخب حجة - برونزية

وزن 55 كجم:

الأول: إبراهيم عبدالرحمن العريفي - منتخب الأمانة - ذهبية

الثاني: نديم أحمد سليمان - منتخب إب - فضية

الثالث: عزام حسين ردمان - منتخب عمران - برونزية

الثالث مكرر : أسامة عبدالوهاب المحاقري - منتخب ذمار -برونزية.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد العام للتايكواندو صباح يوم غد الجمعة حفل ختام وتكريم الأبطال الحائزين على المراكز الأولى.

وكانت منافسات البطولة قد أدارها عدداً من الحكام الدوليين برئاسة خالد حسن الحميضة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العام للتايكواندو، وأوكلت مهمة إدارة البطولة للأخ خالد العراسي، بينما أشرف عليها كلاً من الكابتن خالد قرواش الأمين العام لاتحاد التايكواندو ويحيى دغيش وخالد مقبول القادري ومحمد الصباري أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للعبة.