"اليويفا" يعلن عن تعديلات على نظام التأهل إلى المونديال وكأس أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم أمس الأربعاء، عن تعديلات في نظام التأهل إلى البطولات الكبرى بعد 2024، على غرار مونديال 2026 وكأس أوروبا 2028.

ووفقا للنظام الجديد الذي أقرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سيتم تقليص عدد المباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى، من خلال تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ55 إلى 12 مجموعة من أربعة أو خمسة منتخبات في كل منها.

وأوضح "اليويفا" أن هذا الإصلاح "سيعيد إحياء المنافسة بجعلها أقل قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية"، كل ذلك "من دون زيادة العدد الإجمالي للمباريات" على مدار الموسم بأكمله.

وسيتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم أو كأس أوروبا، وكذلك أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة. أما الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثاني فستلعب مباريات ملحق مع فرق من دوري الأمم الأوروبية بهدف التأهل إلى "يورو 2028".

ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 مقابل 32 فريقا في النسخ الأخيرة، سيتأهل 16 منتخبا من أوروبا إلى كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مقابل 13 منتخبا سابقا.

أما عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أوروبا 2028 سيبقى 24.

وفيما يتعلق بدوري الأمم الأوروبية، المسابقة التي تم إنشاؤها في 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية، تم تعديل النظام بشكل طفيف لإقامة دور ربع نهائي من ذهاب وإياب في مارس، مع الحفاظ على "المربع الذهبي" (نصف نهائي ونهائي) من مباراة واحدة في يونيو.

وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علما بأنه بموجب النظام الحالي يتأهل فقط متصدر كل من المجموعات الأربع مباشرة إلى نصف النهائي.

ومن بين القرارات الأخرى التي صدرت الأربعاء، نقل "اليويفا" كأس السوبر الأوروبي 2023 من مدينة قازان الروسية إلى العاصمة اليونانية أثينا في أغسطس المقبل، بينما لا تزال روسيا موقوفة من جميع المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: وكالات