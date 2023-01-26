يونايتد على مشارف نهائي كأس الرابطة

يونايتد على مشارف نهائي كأس الرابطةحقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على نظيره نوتنغهام فورست، بنتيجة 3-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، على ملعب "سيتي جراوند ".

وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 6، ثم سجل فوتر فيجورست هدف ثاني للشياطين في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 89 سجل برونو فرنانديز هدف ثالث لصالح مانشستر يونايتد.

وبات مانشستر يونايتد على أعتاب التأهل إلى النهائي، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء، 1 فبراير، على ملعب " أولد ترافورد ".