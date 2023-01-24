غداً.. انطلاق بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو

غداً.. انطلاق بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندوتبدأ صباح يوم غد الأربعاء بالعاصمة صنعاء، فعاليات بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو لفئة( الشباب)، التي ينظمها الاتحاد العام للعبة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ودعم وتمويل صندوق رعاية النشء خلال الفترة (25 - 27) يناير الجاري..

وتشهد البطولة التي تحتضنها صالة مدرسة معين، مشاركة نحو (60) لاعبًا يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، حيث ستجرى المنافسات في أوزان: (45 ، 48 ،51 ، 55 كجم).

وأوضح الأخ خالد العراسي مدير البطولة، أن الاتحاد إستكمل كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإنطلاق البطولة التي تأتي ضمن خطة انشطة اتحاد اللعبة للموسم الرياضي الجديد، منوهًا بأهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد حتى تظهر البطولة بصورة مميزة من جميع النواحي التنظيمية.

وأشار العراسي إلى أهمية إقامة البطولة من أجل تنشيط المستوى الفني والبدني للاعبين ومواصلة اعدادهم بمايسهم من تعزيز قدراتهم بعد توقف الانشطة الداخلية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن المشاركين فيها هم نخبة من العناصر الجيدة والمتميزة في فئة الشباب، مؤكدًا بأن الاتحاد العام للتايكواندو حريص على إعادة الروح للعبة بعد أن شهدت جمود وركود غير مسبوق جراء الظروف التي تمر بها البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة صباح غد الأربعاء بوصول الفرق المشاركة، ومن ثم إجراء عملية الوزن التجريبي والفعلي للاعبين في مختلف الأوزان، وعقد الإجتماع الفني بحضور ممثلي الفرق والحكام، فضلاً عن سحب قرعة البطولة لتحديد أطراف النزالات في الأدوار التأهيلية وذلك خلال الفترة المسائية من نفس اليوم، بينما تجرى النزالات يومي الخميس والجمعة، حيث سيشهد اليوم الأول من المنافسات إقامة مباريات أوزان (45- 48كجم )، بينما ستقام منافسات أوزان (15 - 55كجم ) صباح اليوم التالي، يعقبها حفل الختام وتكريم الابطال بالكؤوس والشهادات والميداليات الملونة.