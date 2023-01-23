رفضاً لمواجهة إسرائيلي.. مصارع يمني ينسحب من بطولة فرنسا
انسحب لاعب المنتخب الوطني للمصارعة إبراهيم الشبامي من بطولة الجائزة الكبرى للعبة التي تجري منافساتها في فرنسا.
وجاء انسحاب ممثل اليمن في المصارعة الحرة وزن ٦١ كجم، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة لاعب الكيان الصهيوني دانيل بوبوف، إثر تحقيقه فوزاً في أول مواجهات البطولة على حساب لاعب فرنسا أركان أولويات.
وعبر مدرب لاعب المنتخب الوطني محمد الصهباني عن الأسف، لعدم استمرار المصارع الشبامي عقب فوزه على اللاعب الفرنسي، قبل أن تضعه القرعة مع لاعب الكيان الصهيوني.
وقال ” إن مواجهة لاعب الكيان الصهيوني كانت أسهل بالنسبة لمصارع اليمن، وبالتالي كان الفوز مضمونا وتحقيق ميدالية هذا الوزن كانت في المتناول في حال تأهل الشبامي”.
وأوضح الصهباني أن اللاعب حزين على ضياع فرصة التأهل وخطف ميدالية مهمة لليمن في بطولة كبيرة كبطولة الجائزة الكبرى، لافتا إلى أن التعويض سيكون في بطولات قادمة، في ظل ما يمتلكه اللاعب اليمني من قدرات تؤهله للمنافسة في مختلف البطولات.
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