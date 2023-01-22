برشلونة يعزز صدارة الليغا بالفوز على خيتافي
عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 1 - صفر على ضيفه خيتافي، يوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشر من الليغا.
وارتفع رصيد برشلونة، المنتشي بتتويجه مؤخرا بلقب كأس السوبر الإسباني، الذي أحرزه في السعودية عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية، إلى 44 نقطة، مواصلة تربعه على القمة.
وتفوق برشلونة بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو في وقت لاحق يوم الأحد بنفس المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.
وارتدى بيدري ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 35.
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