أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويعزز صدارته
حقق أرسنال فورًا قاتلاً باللحظات الأخيرة 3-2 على مانشستر يونايتد، وعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 2-2 قبل أن يتابع نيكيتاه كرة من مدى قريب ويسجل هدف الانتصار. وانتظر لاعبو أرسنال بترقب قرار حكم الفيديو المساعد وقبل الاحتفال بصخب مع المشجعين.
وأصبح رصيد أرسنال 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة.
وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة من 20 مباراة ويأتي رابعا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.
وتقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد من أول محاولة، وأدرك نيكيتاه التعادل لأرسنال قبل الاستراحة، ثم أضاف زميله بوكايو هدفا، وقبل أن يدرك ليساندرو مارتينيز التعادل للفريق الزائر.
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