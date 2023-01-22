سيتي يهزم وولفرهامبتون بـ"هاتريك هالاند"
أحرز ماكينة الأهداف إرلينغ هالاند ثلاثة أهداف مرة أخرى خلال موسمه المذهل ليهدي مانشستر سيتي الفوز 3-صفر على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وسيطر سيتي على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف بضربة رأس من هالاند بعد تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين في الدقيقة 40.
وكانت مسألة وقت فقط قبل أن يضيف سيتي الهدف الثاني، حيث نفذ هالاند ركلة جزاء بعد خطأ ضد إيلكاي غندوغان عقب الاستراحة بخمس دقائق. وأكمل المهاجم النرويجي الثلاثية بعد تمريرة رياض محرز.
وقلص سيتي حامل اللقب الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين، لكن الفريق اللندني خاض مباراتين أقل، وسيلعب يوم الأحد مع مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة. ويأتي ولفرهامبتون بالمركز 17.
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