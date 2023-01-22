منتخب أبين يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي بطولة المنتخبات
أكمل منتخب أبين عقد المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة الأولى لمنتخبات المحافظات لكرة القدم، عقب تغلبه 2 - 1 على منتخب الحديدة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب وحدة صنعاء في ختام دور الـ16.
وأنهى المنتخب الأبيني الحصة الأولى من اللقاء الجماهيري، متقدما بهدف مهاجمه الخضر سالم الذي ركن الكرة بيسراه في شباك حارس الحديدة، لينتهي الشوط بهذا الهدف.
وفي مطلع الشوط الثاني، عزز لاعب أبين عمار الشبوطي النتيجة بإضافته الهدف الثاني، برأسية عانقت الشباك، قبل أن يقلص منتخب الحديدة النتيجة عن طريق ماجد الزريقي، بعدما استقبل ركلة ركنية وصلته ليغمزها في الشباك.
وحاول منتخب الحديدة العودة في اللقاء وأهدر فرصا محققة للتسجيل في أكثر من مرة، أبرزها رأسية شهاب العريقي، لتتدخل العارضة في صدها، لينتهي اللقاء بصعود أبين لربع النهائي الذي ينطلق بعد غد الثلاثاء بلقاء يجمع منتخبي البيضاء وشبوة.
وعقب انتهاء اللقاء سلم وكيل قطاع الرياضة علي هضبان والمدرب الوطني علي العبيدي، لاعب منتخب أبين الخضر سالم جائزة أفضل لاعب في اللقاء، لمساهمته في فوز منتخبه والتأهل للدور المقبل.
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