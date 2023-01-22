الدوري الايطالي: خصم 15 نقطة من فريق يوفنتوس

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء أمس الجمعة، أن قاضي محكمة الاستئناف قرر خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي، نتيجة "قضية التربح"، وانتهاكات كسب رأس المال للنادي.

وطلب المدعي العام الإيطالي بإعادة فتح التحقيق مع يوفنتوس وثماني أندية أخرى بشأن قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير شرعية وحصلت جميع الأندية على براءة من تهمة التربح المالي ما عاد يوفنتوس "البيانكونيري".

وتم إيقاف فابيو باراتيسي المدير الرياضي لتوتنهام حاليا والسابق ليوفنتوس لمدة سنتين ونصف السنة بسبب القضية، بالإضافة لإيقاف أندريا أنييلي رئيس النادي السابق لمدة عامين، بالإضافة لماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين، وفيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر، وأخيرا إيقاف التشيكي بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

يحق لنادي يوفنتوس "السيدة العجوز" الاستئناف ضد القرار خلال الساعات القليلة القادمة ومحاولة تقليل عدد النقاط المخصومة أو رفع العقوبة بالكامل إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.

وكان يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" برصيد 15 نقطة، ليتراجع إلى المراكز العاشر على سلم الترتيب، ويخرج من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدور الأوروبي.

المصدر: وكالات