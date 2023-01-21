نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس
مدد نيوكاسل يونايتد سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 15 مباراة وهو رقم قياسي للنادي بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس ليحافظ على شباكه نظيفة للمرة السادسة على التوالي وهو رقم قياسي له أيضا يوم السبت.
وكانت النتيجة كافية لعودة نيوكاسل إلى المركز الثالث فوق مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على أرسنال غدا الأحد.
وسيطر فريق المدرب إيدي هاو على الشوط الاول وأهدر جويلينتون فرصتين، لكنه لم يستطع العثور على مساحات في دفاع بالاس بعد الاستراحة.
وكاد بالاس، الذي فقد ويلفريد زاها للإصابة في الشوط الثاني، أن يخطف الفوز عندما أبعد نيك بوب حارس نيوكاسل كرة من جان فيليب ماتيتا.
وكانت النتيجة عادلة ليرفع نيوكاسل رصيده إلى 39 نقطة من 20 مباراة متفوقا بفارق الأهداف على يونايتد. وبقي بالاس في المركز 12 وله 24 نقطة.
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