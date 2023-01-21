منتخب أمانة العاصمة يهزم حجة بخماسية ويتأهل

منتخب أمانة العاصمة يهزم حجة بخماسية ويتأهلنجح منتخب أمانة العاصمة في التأهل إلى ربع نهائي بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم، بعد فوزه العريض بخمسة أهداف نظيفة على ضيفه حجة في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب وحدة صنعاء، ضمن دور الـ16 للبطولة التي تستمر 17 يوماً.

دخل لاعبو الأمانة، بقيادة المدرب سامي جعيم ومساعده صخر البكري، المباراة والعين على الفوز وقتل حماس منتخب حجة، حيث بدأت أولى المحاولات عبر تسديدة قوية من الخياط مرت بسلام جوار القائم الأيمن لحارس حجة منصور سالم في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، وكاد زميله زكريا طواف أن يفتتح التسجيل لكنه تباطأ في تسديد الكرة وفضل مرواغة المدافع.

الدقيقة 23 حملت البشرى السارة للأمانة، بتسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم محمد الداحي الذي توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية خدشت الشباك، وكاد زميله حماده الزبيري أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لركلة ركنية وسدد كرة رأسية مرت جوار القائم لحارس حجة.

الرد الأول لمنتخب حجة كان عن طريق هيثم السلامي الذي سدّد كرة تصدى لها الحارس عصام الحكيمي، قبل أن يهدر عمار القباطي هدفاً محققاً، بعدما مرر له الخياط وانفرد بالحارس وسددها في أحضانه، لينتهي الشوط الأول بهدف الداحي.

وفي مطلع الشوط الثاني، بادر منتخب حجة بالهجوم بحثاً عن التعديل والعودة لأجواء اللقاء، لكن خبرة عمق دفاع الأمانة المتمثل في حماده الزبيري وعبدالعزيز الجماعي وطرفي الملعب أحمد السوادي ومحمد وهيب، ومن خلفهم الحارس عصام الحكيمي حال دون ذلك.

وكان العاملان البدني والفني مسيطرين على منتخب حجة الذي انهار وسط غزو الأمانة على دفاعاتهم، حيث أثمرت الهجمات بتسجيل الهدف الثاني بواسطة زكريا طفطوف، الذي تلقى تمريرة زميله محمد مطاعة ووضع الكرة في الشباك، قبل أن يزور طفطوف الشباك مرة أخرى بإحرازه الهدف الثالث من تمريرة مطاعة أيضا.

المد الهجومي للأمانة تواصل يميناً وشمالاً، في المقابل اعتمد لاعبو حجة على الهجمات المرتدة، التي كادت تثمر إحداها عن التسجيل، لولا رعونة المهاجم وضاح شايع، بعد انفرادة "صريحة" أضاعها بغرابة.

ووسع المخضرم عبد العزيز الجماعي النتيجة، بتسجيله الهدف الرابع للأمانة برأسية محكمة وصلته من فاول نفذه زميله حمادة الزبيري، قبل أن يضع البديل كريم المخلافي بصمته في اللقاء بإحرازه خامس الأهداف بعدما توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك، ليعلن منتخب الأمانة تأهله إلى ربع النهائي.

ونال لاعب منتخب أمانة العاصمة، القائد وحيد الخياط، جائزة أفضل لاعب في المباراة.