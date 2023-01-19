منتخب ذمار يخطف بطاقة التأهل بفوزه على تعز

منتخب ذمار يخطف بطاقة التأهل بفوزه على تعزخطف منتخب ذمار بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم، بفوزه على منتخب تعز 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن دور الـ16.

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي حضر جانباً منها وزير النقل عبدالوهاب الدرة ونائب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة التحضيرية للبطولة الدكتور قاسم الحمران، بالتعادل السلبي، حيث تقاسم المنتخبان الأداء والنتيجة.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخبان التسجيل وفك شفرة الشباك، رغم توفر الفرص السانحة للتسجيل، لكنهما فضلا الذهاب إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب ذمار، ليبلغ ربع النهائي.

وتتواصل منافسات الدور 16، غداً الجمعة، بلقاء مثير يجمع منتخبي أمانة العاصمة وحجة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.