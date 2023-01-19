رسمياً.. نهائي خليجي 25 فى موعده

رسمياً.. نهائي خليجي 25 فى موعدهأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين أسود الرافدين ومنتخب سلطنة عمان ستقام بموعدها بعد السيطرة على الوضع بمحيط ملعب البصرة الدولي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الاتحاد في بيان له القول : "نؤكد أن المباراة النهائية لبطولة خليجي البصرة 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساء في ملعب البصرة الدولي".

وأضاف البيان: "ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة خليجي البصرة 25".

وكانت وزارة الرياضة العراقية، دعت في وقت سابق اليوم، الجماهير إلى الانسحاب من محيط ملعب "جذع النخلة" الذي يستضيف نهائي "خليجي 25" بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، بسبب الحشد الجماهيري الكبير.

وتسعى الجماهير العراقية، لحجز مقاعدها بعد مطالبات الاتحاد العراقي، بضرورة حضور فقط ممن حصل على بطاقات مباراة الختام، في وقت تزايدت أعداد الوافدين لمدينة البصرة من بقية المدن العراقية.

يذكر أن حفل ختام بطولة "خليجي 25"، سيستمر لمدة 20 دقيقة، وتم الكشف عن حضور فنان عراقي وآخر عربي، لإحياء الأغاني الخاصة بمسك الختام.