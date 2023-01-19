انت الان تتابع خبر تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام المتوقع في الدوري الإنجليزي: هالاند في مواجهة كين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا على تشكيل السيتي لمواجهة فريق توتنهام مساء اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 في قمة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويستضيف مانشستر سيتي مساء اليوم فريق توتنهام على ملعب الاتحاد وسط حضور جماهيري وكبير وتحت إدارة الحكم سيمون هوبر وذلك في إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

في حراسة المرمى: إيدرسون

وفي خط الدفاع: جواو كانسيلو – مانويل أكانجي – إمريك لابورت – كايل ووكر

وفي خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – كيفن دي بروين

وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا – إيرلنج هالاند – جاك جريليتش

تشكيل توتنهام المتوقع

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

وفي خط الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – بن ديفيز

وفي خط الوسط: مات دوهيرتي – بيير هويبيرج – بينتانكور – إيفان بيرسيتش

وفي خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي – هاري كين – هيونج مين سون

توقيت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.