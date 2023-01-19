تشكيل برشلونة المتوقع أمام اتلتيكو سبتة في كأس الملك: ليفاندوفسكي يقود الهجوم

تشكيل برشلونة المتوقع

ويستضيف اتلتيكو سبتة مساء اليوم فريق برشلونة على ملعب ألفونسو موروبي وتحت إدارة الحكم خوان مارتينيز مونويرا وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا

وفي خط الدفاع: بيليرين، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو وجوردي ألبا

وفي خط الوسط: سيرجي روبرتو، كيسي وبابلو توري

وفي خط الهجوم: أنسو فاتي، فيران توريس وليفاندوفسكي

توقيت مباراة برشلونة واتلتيكو سبتة

مباراة برشلونة واتلتيكو سبتة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.