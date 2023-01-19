انت الان تتابع خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في كأس إسبانيا: ثلاثي هجومي ومفاجأة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على تشكيل الفريق الملكي لمواجهة فريق فياريال مساء اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.ويستضيف فياريال مساء اليوم فريق ريال مدريد على ملعب لاسيراميكا وتحت إدارة الحكم إسيدرو دياز وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: ميندي، روديجر، ميليتاو، وناتشو

وفي خط الوسط: كامافينجا، كروس، وسيبايوس

وفي خط الهجوم: فينيسيوس، فالفيردي، وبنزيما

توقيت مباراة ريال مدريد وفياريال

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.