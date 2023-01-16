منتخب إب يسحق الجوف ويبلغ ربع النهائي
تأهل منتخب إب إلى ربع نهائي بطولة المحافظات لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على منتخب الجوف بنتيجة 8-3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء.
أنتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدّم منتخب إب بثلاثية نظيفة حملت توقيع سليمان حزام هدفين وعصام العوني من ركلة جزاء.
وفي شوط المباراة الثاني، أضاف منتخب اللواء الأخضر خمسة أهداف عن طريق سليمان حزام ثلاثة، وسليمان راجح هدفين، في حين أحرز ثلاثية منتخب الجوف، عبدالحكيم الشراعي هدفين وحسين الذيب، ليبلغ منتخب إب ربع نهائي البطولة.
وكان منتخب محافظة البيضاء، بلغ ذات الدور، بفوزه على منتخب المحويت بثلاثة أهداف لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في افتتاح البطولة.
وتتواصل منافسات البطولة عصر يوم غدٍ الثلاثاء بلقاء يجمع منتخب شبوة مع منتخب صعدة.
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