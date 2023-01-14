برايتون يكتسح ليفربول بثلاثية قاسية
لقن فريق برايتون درساً قاسياً لضيفه ليفربول وتغلب عليه 3 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم برايتون بهدف سجله سولومون مارش في الدقيقة 47 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يسجل داني ويلبيك الهدف الثالث في الدقيقة 81.
ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن.
شهدت أيضا هذه الجولة فوز ساوثهامبتون على إيفرتون 2 - 1، ونوتينغهام فورست على ليستر سيتي 2 - صفر، ووولفرهامبتون على وست هام 1 - صفر.
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