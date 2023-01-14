اتحاد القوس والسهم يستكمل منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة الرابعة

اتحاد القوس والسهم يستكمل منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة الرابعةأستكمل الاتحاد اليمني العام للقوس والسهم، منافسات الأدوار التمهدية للبطولة الرابعة داخل الصالات لفئة الكبار والناشئين ( ذكور) وسيدات فئة (الإناث)، التي ينظمها الاتحاد العام للعبة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وتمويل صندوق رعاية النشء والشباب.

وأسفرت نتائج تصفيات الأدوار التمهيدية التي شهدت جانب منها حضور الأمين العام للجنة الأولمبية محمد عبدالله الأهجري، عن صدراة اللاعب نصر السياغي في منافسات فئة الرجال والذي سيلاقي في النهائي اللاعب إلياس عبد المجيد هايل لتحديد الفائز باالميدالية الذهبية، بينما سيلتقي لاعب حضرموت عمر بازهير باللاعب يوسف الهيصم لتحديد الفائزبالميدالية البرونزية، علمًا بأن منافسات فئة الرجال شارك فيها 24 لاعباً.

وفي منافسات فئة السيدات تصدرت اللاعبة هند حمود شرف الدين التصفيات محتلة المركز الأول في الدور الربع النهائي، تلتها اللاعبة أسماء زيد القاسمي، متقدمات على أربع لاعبات هن، إبتسام محسن وأثير فيصل وأفنان الأشول وسحر المحجري، بعد أن كانت التصفيات التمهيدية قد جرت بمشاركة عشرون لاعبة.

وعلى صعيد نتائج منافسات فئة الناشئين ( ذكور)، تأهل إلى دور النصف النهائي كلاً من اللاعب أمجد الواسعي واللاعب طارق العميسي واللاعب كمال الهلالي واللاعب مجد نصر الحرازي، بعد أن شهدت منافسات الأدوار التمهدية لهذه الفئة مشاركة نحو 32 لاعبًا.

ومن المقرر أن تقام المنافسات النهائية صباح بعد غدٍ الأثنين على صالة نادي بلقيس التي أحتضنت البطولة على مدى ثلاثة أيام متتالية بمشاركة نحو خمسة وسبعون لاعبًا ولاعبة لكلا الفئتين (ذكور ـ إناث)، مثلوا مختلف المدارس والجامعات والهواة، فضلاً عن مشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للقوس والسهم، على أن يقام حفل ختام البطولة وتكريم الأبطال عقب الإنتهاء من منافسات الأدوار النهائية في ذات اليوم.

وأكتسبت البطولةالرابعة للقوس والسهم داخل الصالات، أهمية كبيرة من خلال إتاحة فرصة المشاركة للفئات العمرية ذكور (كبار - ناشئين) وإناث ( سيدات)، وشكلت حافزاً مهماً لتطوير قدرات المشاركين لأول مرة وصقل مهاراتهم الفنية وحثهم على استمرار خوض المنافسات في قادم البطولات والمناسبات بغية توسيع قاعدة مزاولي رياضة القوس والسهم التي تحظى بعشق وشغف كبيرين في أوساط المجتمع اليمني.