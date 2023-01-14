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يونايتد يهزم السيتي في ديربي مانشستر

حول مانشستر يونايتد، تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام ضيفه مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. يونايتد يهزم السيتي في ديربي مانشسترحول مانشستر يونايتد، تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام ضيفه مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل ثنائية المان يونايتد، برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين 78 و82. فيما أحرز هدف مانشستر سيتي، جاك جريليش في الدقيقة 60. وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المان سيتي عند 39 نقطة في الوصافة.

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