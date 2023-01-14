رسميا: مانشستر يونايتد يضم الهولندي فيخهورست

أكمل مانشستر يونايتد أمس الجمعة صفقة ضم المهاجم الهولندي فاوت فيخهورست من بيرنلي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز الخيارات الهجومية لمدربه إريك تن هاغ.

ولعب المهاجم البالغ 30 عاما معارا أيضا مع بشيكتاش التركي من بيرنلي، غير أن النادي التركي أعلن أنه حصل على مبلغ 2.8 مليون يورو لإتمام صفقة انتقال مهاجمه ليونايتد.

وقال فيخهورست في بيان نشره نادي مانشستر يونايتد "أشعر بالفخر للانضمام إلى مانشستر يونايتد".



وأضاف "لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة إريك تن هاغ هذا الموسم ولا أطيق الانتظار لبدء لعب دوري في دفع الفريق نحو أهدافه".

ولم يتم تسجيل المهاجم الهولندي في الوقت المناسب ليكون قادرا على المشاركة في ديربي مانشستر أمام الغريم "السيتي" ضمن منافسات المرحلة الـ20 اليوم السبت.

وتفتقر صفوف فريق مانشستر يونايتد إلى مهاجمين منذ إنهاء عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في "أولد ترافورد" في نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى نادي النصر السعودي.

وكان فيخهورست انضم إلى بيرنلي قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022، لكنه سجل هدفين فقط في "البريميرليغ" في حين هبط فريقه إلى "التشامبينشيب" في الموسم الماضي.

واستعاد فيخهورست بريقه في الملاعب التركية، فسجل 9 أهداف في 18 مباراة مع بشيكتاش، وهدفين لهولندا في ربع نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين الشهر الماضي.

المصدر: وكالات