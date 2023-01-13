البحرين وقطر إلى نصف نهائي خليجي 25

البحرين وقطر إلى نصف نهائي خليجي 25تأهل منتخبا البحرين وقطر عن المجموعة الثانية إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، يوم الجمعة.

وجاء تأهل البحرين إلى المربع الذهبي بعد التعادل 1-1 مع الكويت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، علىاستاد الميناء الأولمبي بمدينة البصرة.

وسجل للأحمر البحريني مهدي حميدان في الدقيقة (26)، فيما عادل شبيب الخالدي للكويت في الدقيقة (45).

وبتلك النتيجة، حل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث ب 4 نقاط، بينما تصدر الأحمر البحريني المجموعة برصيد 7 نقاط.

وخطف المنتخب القطري بطاقة العبور الثانية عن هذه المجموعة، بعد تعادله (1-1) مع الإمارات، حيث احتل الوصافة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الكويت.

وتأهل المنتخب البحريني بذلك لمواجهة نظيره العماني، بينما ضرب المنتخب القطري موعداً مع العراق في الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية.