برشلونة يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني
صعد برشلونة للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 4 - 2 بركلات الترجيح على ريال بيتيس يوم الخميس على ملعب الملك فهد بالرياض.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1 حيث تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 77.
ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتتواصل خلاله الإثارة، بعدما أحرز أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، غير أن لورينزو مورن، منح التعادل لبيتيس من جديد في الدقيقة 101.
وانتهى الوقت الإضافي، الذي شهد طرد المكسيكي أندريس غواردادو لاعب بيتيس في الدقيقة 118 لحصوله على الإنذار الثاني بالتعادل 2 - 2، ويحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت لبرشلونة.
وبذلك، ضرب برشلونة موعدا ناريا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم الأحد القادم مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على فالنسيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى يوم الأربعاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.
ويشارك ريال بيتيس في كأس السوبر هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي عقب فوزه على فالنسيا في النهائي، في حين يلعب برشلونة في المسابقة، بعد نيله وصافة الدوري الإسباني في الموسم ذاته خلف ريال مدريد، الفائز بالبطولة.
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