مواجهات نارية في قرعة كأس العالم للأندية

مواجهات نارية في قرعة كأس العالم للأنديةأجريت اليوم الجمعة، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والمقرر اجراؤها بالمغرب من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة، حيث سيبدأ الأهلي المصري وصيف قارة إفريقيا مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل قارة أوقيانوسيا في الدور الأول.

والفائز من هذه المواجهة سيلعب مع فريق سياتل واندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية، ومن ينتصر يواجه ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نصف النهائي.

وسيلعب بطل إفريقيا فريق الوداد المغربي مع نظيره فريق الهلال السعودي بطل آسيا في الدور الأول، وسيلعب الفائز منهما أمام فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في لقاء نصف النهائي الآخر.