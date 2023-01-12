استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1877.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.1 في المائة عند 1878.9 دولار للأونصة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 23.40 دولار للأونصة بينما هبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 1075.63 دولار واستقر البلاديوم دون تغير عند 1780.66 دولار.