استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1877.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.1 في المائة عند 1878.9 دولار للأونصة.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 23.40 دولار للأونصة بينما هبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 1075.63 دولار واستقر البلاديوم دون تغير عند 1780.66 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.