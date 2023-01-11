إنتر ميلان ينجو من فخ بارما

إنتر ميلان ينجو من فخ بارماحول إنتر ميلان تأخره إلى فوز 2-1 على بارما المنافس بدوري الدرجة الثانية بعد وقت إضافي في دور 16 بكأس إيطاليا لكرة القدم يوم الثلاثاء في بداية دفاع فريق المدرب سيموني إنزاجي عن اللقب.

وفاجأ بارما الجميع في سان سيرو قبل نهاية الشوط الأول حين سجل لاعب الوسط البديل ستانكو يوريتش هدفا رائعا من تسديدة بعيدة المدى في شباك الحارس أندريه أونانا.

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وسيطر إنتر، الذي هزم يوفنتوس 4-2 بعد وقت إضافي ليحصد اللقب في مايو 2022، على الكرة لكنه فشل في التسديد داخل المرمى قبل أن يدرك لاوتارو مارتينيز التعادل بالدقيقة 88.

واستفاد مهاجم الأرجنتين من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ليسدد في مرمى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وحسم المدافع فرانشيسكو أتشيربي الفوز بضربة رأس بعد خمس دقائق بالشوط الثاني من الوقت الإضافي بعد أن أبعد بوفون محاولة سابقة من فيدريكو دياماركو.

وعاد بوفون للعب بعد إصابة عضلية طويلة ليخوض مباراته 50 وربما تكون الأخيرة بمسيرته في ملعب سان سيرو بعد 25 عاما من ظهوره الأول بالمسابقة.

ويلعب ميلان، غريم إنتر، مع ضيفه تورينو في دور 16 يوم الأربعاء، أما روما بقيادة جوزيه مورينيو فيواجه جنوة يوم الخميس، كما يلتقي فيورنتينا مع سامبدوريا.