في ما يلي برنامج مباريات السوبر الاسباني التي ستقام بداية من اليوم الاربعاء 11 جانفي في السعودية.

المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

الاربعاء 11 جانفي:

نصف النهائي 1 (المباراة 1)

الساعة 20:00 : ريال مدريد - فالنسيا

الخميس 12 جانفي:

نصف النهائي 2 (المباراة 2)

الساعة 20:00: ريال بيتيس - برشلونة

الأحد 15 جانفي:

النهائي:

الفائز من المباراة الأولى - الفائز من المباراة الثانية



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج مباريات كأس السوبر الاسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.