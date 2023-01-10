نجم برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جناح نادي برشلونة فيران توريس، بات مهددا بالإيقاف 12 مباراة، بعد طرده في مباراة أتلتيكو مدريد الأحد الماضي في قمة المرحلة الـ16 من "الليغا".

وحصل كل من توريس، ومدافع أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش على بطاقة حمراء، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد فاصل من المصارعة بينهما فوق أرضية الملعب.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم هي التي ستضع عقوبة الثنائي، عقب هذه الواقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة تصنيف الواقعة على أنها "اعتداء"، ستكون العقوبة هي الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة للاعبين.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد، لينفرد بصدارة "الليغا" برصيد 41 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

المصدر: وكالات