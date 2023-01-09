الخميس.. إنطلاق البطولة المفتوحة للقوس والسهم

الخميس.. إنطلاق البطولة المفتوحة للقوس والسهمتبدأ يوم الخميس المقبل، منافسات البطولة المفتوحة الرابعة للقوس والسهم لفئة الكبار والناشئين(ذكور ) وسيدات فئة (الإناث)، التي ينظمها الاتحاد العام للعبة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وتمويل صندوق رعاية النشء والشباب..

ومن المقرر أن تشهد البطولة التي تقام على مدى ثلاثة أيام متتالية بصالة نادي بلقيس بالعاصمة صنعاء، مشاركة نحو خمسة وسبعون لاعبا˝ ولاعبة لكلا الفئتين (ذكور ـ إناث)، يمثلون مختلف المدارس والجامعات والهواة، فضلا˝عن مشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للقوس والسهم..

وأكدت الأخت أروى السياغي رئيسة الاتحاد العام للقوس والسهم، أن الاتحاد استكمل كافة الترتيبات الإدارية والفنية لإقامة البطولة وخلق أجواء التنافس المطلوب وتهيئة كافة الحكام لإدارة المنافسات وفق التعديلات التحكيمة التي أرسلها الاتحاد الاسيوي للعبة وناقشها حكام البطولة، بحيث يتم إعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع، مضيفة بأن البطولة ستقام بنظام الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

وأشارت إلى أن الاتحاد اليمني العام للقوس والسهم يحرص على تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة مزاولتها في مختلف المحافظات وفقاً للإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بهدف الإرتقاء بهذه اللعبة التي تحظى بعشق كبير في أوساط المجتمع اليمني، مبينة أن البطولة ستسهم في تنيمة قدرات اللأعبين واللاعبات، خاصة وأنها تحظى بمشاركة واسعة من الهواة والمزاولين لرياضة القوس والسهم.