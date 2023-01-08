تكريم الفائزين بالبطولة المفتوحة الرابعة للرماية الأولمبية

تكريم الفائزين بالبطولة المفتوحة الرابعة للرماية الأولمبيةبحضور وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة علي هضبان ووكيل قطاع الشباب بالوزارة عبدالله رازحي والأمين العام للجنة الأولمبية محمد عبدالله الأهجري والوكيل المساعد لقطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة طارق إسماعيل حنش، نظم الاتحاد العام للرماية صباح اليوم الأحد الحفل الختامي للبطولة المفتوحة الرابعة للرماية الأولمبية في سلاحي المسدس والبندقية لفئتي الذكور والإناث (كبار- - ناشئين)، التي نظمها اتحاد اللعبة خلال الفترة 31 ديسمبر الماضي وحتى 5 يناير الجاري، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ودعم وتمويل صندوق رعاية النشء والشباب.

وفي الحفل الذي احتضنته صالة نادي بلقيس بالعاصمة صنعاء، وجرى وخلاله تكريم الأبطال الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى، أشاد الأخ علي هضبان وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، بالجهود المتميزة التي يبذلها الاتحاد العام للرماية والبداية من خلال تنفيذ هذه البطولة التي جاءت تتوجياً لخطة موسم الاتحاد للعام 2022، وتدشيناً للموسم الرياضي الجديد للعام الجاري 2023، مضيفاً بأن تنظيم البطولة المفتوحة الرابعة للرماية في نسختها الرابعة، يعكس مدى إهتمام قيادة اتحاد رياضة الرماية وتوسيع قاعدتها الجماهيرية وتفعيل دورها الرياضي.

وأكد هضبان في سياق كلمته دعم الوزارة ووقوفها إلى جانب اتحاد الرماية لتنفيذ برامجه ونشاطه للموسم الرياضي القادم على المستويين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إنشاء صالة خاصة برياضة الرماية ضمن خطة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال 2023، منوهاً بضرورة أن يتجه الجميع لتطوير الحركة الرياضية وتفعيل نشاطها في مختلف الألعاب الرياضية، مهنئاً الابطال الحائزين على المراكز الأولى بالبطولة في كلا الفئتين( ذكور وإناث)، معبراً عن أمله في أن يتجاوز الوطن أزمته وتعود الرياضة اليمنية إلى ألقها وحضورها الفاعل.

بدوره ألقى الأخ طارق حنش الأمين العام لأتحاد الرماية كلمة رحب في مستهلها بجميع الحاضرين في هذه الأحتفائية التكريمية لأبطال البطولة المفتوحة الرابعة للرماية التي اقيمت على مدى خمسة أيام والتي تميزت بحرصها على إشراك شريحة اكبيرة من الفئات العمرية، ليتوج بذلك اتحاد الرماية أنشطته للعام 2022، مشيراً إلى أن الاتحاد حرص على تنفيذ هذا النشاط تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد.

ولفت الأمين العام لاتحاد الرماية إلى أنه ورغم الصعوبات التي واجهها الاتحاد منذ إنشائه عام 2008، ومنها عدم توفر الأسلحة والصالات وتواضع الإمكانيات والصعوبات الأخرى، إلا أن مايزيد التحفيز هو أن هذه الرياضة تعد من الرياضات التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، استجابة لتوجيهات رسولنا الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم القائل( علموا أولادكم للرماية والسباحة وركوب الخيل).

وأكد أن الاتحاد العام للرماية بتكاتف هيئته الإدارية وتحملها للمسؤولية حرص على تجاوز تلك الصعوبات ومضي في تنفيذ الانشطة وإقامة البطولات، منوهاً بأن الأمل مايزال يحدو الاتحاد في مزيد من الأهتمام وتقديم الدعم المناسب الكفيل بالارتقاء بمستوى هذه اللعبة والوصول بها إلى الآمال المرجوة.

عقب ذلك تم تكريم الأبطال الحائزين على المراكز الأولى في البطولة التي شهد ت مشاركة نحو 60 لاعباً ولاعبة من مختلف المراكز والجامعات والمدراس الحكومية والأهلية، فضلاً عن مشاركة الرماة والراميات من صفوف المنتخب الوطني للرماية، حيث أقيمت منافسات فئة الذكور على صالة الاتحاد العام بمدرسة خالد بن الوليد بالعاصمة صنعاء، فيما جرت منافسات الإناث على صالة نادي بلقيس.

وأنتهت منافسات سلاح البندقية لفئة الذكور (كبار)، بفوز اللاعب أمين محمد الخلقي بالمركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب زكريا علي الذماري،فيما نال شقيقه اللاعب أحمد علي الذماري المركز الثالث.

وأسفرت نتائج منافسات سلاح البندقية لفئة الذكور(ناشئين)، عن فوز اللاعب نصر أمين الخلقي بالمركز الأول، وحل ثانياً اللاعب عبدالرحمن صادق العري، فيما حصد المركزالثالث اللاعب عُمر عبدالعزيز خيران.

وفي منافسات سلاح المسدس لفئة الذكور(كبار)، أحرز اللاعب إبراهيم السياغي المركز الأول ،وحقق اللاعب طاهر الأهدل المركز الثاني، بينما جاء المركز الثالث من نصيب اللاعب حازم هزاع أحمد مجيديع.

وعلى صعيد منافسات سلاح المسدس لفئة الناشئين (ذكور)، حصد المركز الأول اللاعب رعد طارق حنش، فيما نال المركز الثاني اللاعب أدهم الآنسي.

وفي منافسات سلاح البندقية لفئة الإناث ( سيدات)، أحرزت اللاعبة بشرى الخولاني المركز الأول، وحققت المركز الثاني اللاعبة أمل مدهش، بينما حلت في المركز الثالث اللاعبة أفراح العنسي.

وحصدت اللاعبة إسراء الخضيري المركز الأول في منافسات سلاح البندقية للفتيات (ناشئات)، وأنتزعت المركز الثاني اللاعبة مروة أحمد الحمادي، وجاءت في المركز الثالث اللاعبة رحيق أمين الخلقي.

وتوجت اللاعبة ياسمين الريمي بالمركز الأول في منافسات المسدس لفئة (السيدات)،وفازت بالمركز الثاني اللاعبة أحلام النجار، بينما حصلت على المركز الثالث اللاعبة فاطمة الغمبسي.

وأنحصرت نتائج منافسات سلاح المسدس لفئة الإناث (ناشئات) على اللاعبة صفاء أحمد الذماري التي حققت المركز الأول..

حضر حفل ختام البطولة وتكريم الأبطال مديرعام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة الكابتن عصام دريبان ومدير عام الأنشطة بصندوق رعاية النشء والشباب حمزة صالح وعدداً من مدراء عموم الوزارة والصندوق ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وأكتسبت البطولة المفتوحةالرابعة للرماية الأولمبية (ذكور -إناث)، أهمية كبيرة من خلال إتاحة فرصة المشاركة للفئات العمرية (كبار - ناشئين)، وشكلت حافزاً مهماً لتطوير قدرات المشاركين لأول مرة وصقل مهاراتهم الفنية وحثهم على استمرار خوض المنافسات في قادم البطولات والمناسبات بغية توسيع قاعدة مزاولي رياضة الرماية التي تحظى بعشق وشغف كبيرين في اوساط المجتمع اليمني.

يُذكر أن برنامج البطولة تضمن تنفيذ برنامج تدريبي سبق عملية خوض المنافسات لكافة الرماة والراميات بقيادة المدرب الوطني الكابتن فيصل العرقبان بهدف إطلاع المشاركين على القوانين وكيفية إدارة المنافسات التي تحتاج إلى دقة عالية في المتابعة والقرار، وتولى عملية مهام الإشراف على البطولة إدارياً ومالياً حمير عبدالله فرج عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للرماية وفنياً الكابتن علي المرولة.