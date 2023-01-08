قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا

في ما يلي نتائج قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: برشلونة – سبتة أتلتيكو مدريد – ليفانتي فالنسيا - سبورتينغ خيخون إشبيلية – ديبورتيفو ألافيس أوساسونا – ريال بيتيس ريال مدريد – فياريال ريال مايوركا – ريال سوسييداد أتلتيك بيلباو – إسبانيول وستقام منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الملك من مباراة واحدة فقط، في الأيام بين 17 و19 جانفي 2023.

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