نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تذاكر السوبر الإيطالي 2023 موسم الدرعية وكيفية شرائها إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تذاكر السوبر الإيطالي 2023 ، في خطوة سباقة نحو التميز والازدهار بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن استضافة مباراة السوبر الإيطالي “EA Sports Supercup” للمرة الثالثة في يوم 18 يناير 2023، والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بين فريق إي سي ميلان – إنتر ميلان، حيث تعتبر مباراة السوبر من أهم المباريات التي تأتي ضمن موسم الدرعية 2022، والذي سيحظى باهتمام كبير من عشاق الفريقين الذي يتمتع كلًا منهما بشعبية وجماهيرية كبيرة بين مستوى العالم، وفي خلال السطور القادمة نوضح كيفية الحصول على تذاكر السوبر الإيطالي.

شراء تذاكر السوبر الإيطالي 2023

تم الإعلان عن نفاذ الدفعة الأولى من تذاكر السوبر الإيطالي فور التصريح عن موعد إقامة المباراة، لذا نوضح الآن كيفية شراء التذاكر بكل سهولة من خلال الضغط على موقع السياحة السعودية وللعلم أن أسعار التذاكر تبدأ من 120 ريال، لإتمام عملية الحجز يجب إتباع هذه الخطوات الآتية:

اختيار المقعد من الأماكن المتاحة.

ثم اختيار الفئة.

اختيار طريقة الدفع المتاحة والمضمونة 100% مثل فيزا كارد، ماستر كارد، بطاقة مدى، عبر تطبيق أبل باي، أو عبر محفظة STC PAY

وللاطلاع على الحجوزات اضغط على خيار حجوزاتي ثم ادخال الرقم ثم الضغط على التالي.

سوف سيتم إرسال رمز التحقق يجب إدخاله للإعلان عن كافة تفاصيل الحجوزات.

اسعار تذاكر مباراة السوبر الإيطالي 2023

وضحنا في السابق أن الأسعار تبدأ من 120 ريال، ولكن الآن نوضح كيفية التفاصيل عن أسعار تذاكر مباراة السوبر الإيطالي وفقًا لما أعلن عنها كالآتي:

سعر التذكرة للفئة الأولى المميزة: 450 ريال.

سعر الفئة الثانية: 3750 ريال.

سعر الفئة الثانية للواجهة العلوية 325 ريال.

سعر الفئة الثالثة خلف المرمى: 120 ريال.

سعر التذكرة الفضية مع ميزة الوصول للضيافة الفاخرة، وميزة المواقف الخاصة: 3000 ريال.

سعر التذكرة الذهبية مع ميزة الوصول للضيافة الفاخرة الداخلية، ميزة المواقف الخاصة: 5000 ريال.

معلومات عن موسم الدرعية

أعلنت المملكة استضافة مباراة السوبر الإيطالي “EA Sports Supercup” التي ستقام للمرة الثالثة في 18 يناير 2023 والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية لعام 2022 الذي يحظى باهتمام كبير من عشاق الفريقين (إي سي ميلان – إنتر ميلان)، وستقام المباراة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، كما يتنافس الفريقان على كأس السوبر الإيطالي للحصول على كأس إيطاليا.

والجدير بالذكر أن المملكة استضافت منافسات نهائي السوبر الإيطالي في المرة الأولى لعام 2018 في مدينة جدة، حيث تم تتويج يوفنتوس باللقب بهدف نظيف على نظيره أي سي ميلان.

وفي المرة الثانية عام 2019 التي أقيمت في العاصمة الرياض، وفيها حصد لاتسيو اللقب أمام نظيره يوفنتوس الذي فاز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية المباراة التي يتابعها الملايين حيث حصد نادي إنتر ميلان بـ 6 ألقاب، فيما حصد نادي أي سي ميلان بـــ 7 ألقاب.