نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عمان الرياضية الناقلة لمباريات كأس الخليج 25 في المقال التالي
تردد قناة عمان الرياضية، من أكثر الترددات بحثًا في اﻵونة اﻷخيرة من قِبل عاشقي الساحرة المستديرة، وخاصًة بعد أحقيتها في الحصول على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي في نسختها 25، ولقد أعلن فريق إدارة القناة على موقع التواصل اﻹجتماعي “تويتر” إنه تم تعديل تردد قناة عمان الرياضية عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
قناة عمان الرياضية Oman TV Sport
هي القناة الرياضية الرسمية داخل السَلطنة العُمانية، ويرجع تاريخ نشأتها لعام 2013، وتتميز القناة بنقاء الصوت وجودة الصورة فهي تبث بتقنية HD، كما يُمكن متابعة جميع ماتنقله القناة بدون انقطاع إرسال وعلى مدار اليوم الكامل، وهذا ما يميزها عن باقي القنوات الرياضية اﻷخرى.
تردد قناة Oman TV Sport عبر القمر الصناعي نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12111
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة Oman TV Sport على عربسات
|التردد
|12456
|معدل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|3/4
|الاستقطاب
|عمودي
برنامج الدكة خليجي 25
من المعروف عن قناة oman sport، إن لها قاعدة جماهرية كبيرة من داخل السلطنة وخارجها، فهي تنقل أهم المباريات المحلية والخليجية، كالدوري والكأس العماني وغيرها، وبجانب ذلك تنقل أهم البرامج الرياضية الفريدة والمتنوعة واﻷستوديوهات التحليلية ومن أهم تلك البرامج برنامج الدكة الخليجي الذي يعرض كل يوم في الساعة الواحدة، برفقة مجموعة من المحللين والناقدين الرياضيين، ومن البرامج الرياضية التي تقدمها القناة أيضًا :
- مساء آسيا.
- الحدث.
- صدى الجماهير.
- ليالي الكأس.
- الكأس والناس.
- طفولة وبطولة.
- مشوار مُدرب.
- المنصة.
- الكأس الغالية.
قناة Oman TV Sport
هي قناة مجانية غير مشفرة متاحة أمام الجميع، كما تراعي القناة الفروق الزمنية بين سلطنة عمان وغيرها من البلدان العربية اﻷخرى، والذي زاد من تميز قناة عمان الرياضية، أنها من ضمن القنوات الناقلة ﻷهم البطولات الرياضية الحالية وهي كأس الخليج العربي 25، التي تقام حاليًا على اﻷراضي العراقية.
كيفية ضبط قناة عمان الرياضية على أجهزة التحكم
- الولوج على قائمة menu جهاز الريموت
- اختيار الضبط اليدوي
- اختيار القمر الصناعي
- إدخال التردد ومعدل الترميز في المربع الخاص بذلك
- النقر على بحث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة عمان الرياضية الناقلة لمباريات كأس الخليج 25 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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