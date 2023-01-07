نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب كأس الخليج 2023 ونتائج مباريات خليجي 25 بنهاية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع متابعة الكرة المستديرة في الخليج العربي لمعرفة جدول ترتيب كأس الخليج 2023 في بطولة خليجي 25 التي انطلقت أمس الجمعة الموافق 6 يناير 2023 وفق بيان اتحاد كاس الخليج العربي بالبصرة 2023، حيث فاز منتحب السعودية بهدفين على منتخب اليوم، وكذلك انتهت مباراة العراق واليمن بالتعادل السلبي، بينما مباريات المجموعة ، واليوم السبت انتهت مباراة البحرين والإمارات بفوز البحرين بنتيجة (2-1)، بينما ما زالت مباراة الكويت وقطر التي بدأت الليلة في الساعة 19:15 مساءً على ملعب الميناء العربي، واستطاع منتخب قطر من التقدم وإحراز هدفين حتى الدقيقة 75 من عمر المباراة بلا رد من منتخب الكويت حتى الآن.

جدول ترتيب كأس الخليج 2023

ننتظر نهاية مباراة منتخب الكويت مع نظيره القطري بنهاية مباريات مرحلة المجموعات، وحتى الآن فإن جدول ترتيب نتائج مجموعات مباريات خليجي 25 التي انتهت مباريات يومي الجمعة والسبت (6-7) يناير 2023.

ترتيب المجموعة الأولى في مباريات خليجي 25

انتهاء مباريات المجموعة الأولى اليوم السبت، وتصدر المجموعة منتخب السعودية بعد فوزه على نظيره اليمن أمس الجمعة بهدفين دون رد، بينما تعادل المنتخب العراقي مع العماني بدون أهداف، وكانت نتائج ترتيب المجموعة أ هي:

المركز الأول: السعودية بعدد نقاط (3).

والمركز الثاني: العراق بعدد نقاط (1) نقطة.

بينما في المركز الثالث: منتخب عمان بعدد (1) نقطة.

والأخير في الرابع: منتخب اليمن ب (0) نقطة.

جدول ترتيب المجموعة ب في دور المجموعات

بنهاية مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 نقدم لكم ترتيب المجموعة ب في جدول ترتيب كأس الخليج 2023 وهي:

حجز تذاكر خليجي 25

مع تحديد نتائج قرعة كأس اتحاد الخليجي العربي 25 لجدول مباريات البطولة الخامسة وعشرون في البصرة، قام موقع حجز تذاكر كأس الخليج 2023 بتقديم خدمة الحجز للدول المشاركة في البطولة وعددهم ثمانية دول خليجية، حيث يتم الحجز بخطوات سهلة وبسيطة لمن يرغب في الحصول على مقعد، وذلك عن طريق رابط حجز تذاكر خليجي أون لاين، كما وضع أسعار التذاكر وهي:

تذاكر الدرجة الأولى: 45 ألف دينار عراقي.

والدرجة الثانية: بسعر 30 ألف دينار عراقي.

بينما الدرجة الثالثة: بـ 30 ألف دينار عراقي.

والدرجة الرابعة: يتم حجزها بـ 15 ألف دينار عراقي.

ونتابع بشكل حصري ومباشر ما يتم الإعلان عنه من نتائج مباريات خليجي 25 وكذلك ترتيب الفرق المشاركة في البطولة.