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قطر تهزم الكويت في خليجي 25

حقق المنتخب القطري فوزه الأول على نظيره الكويتي بهدفين دون رد، مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من خليجي 25 الذي يقام في العراق. قطر تهزم الكويت في خليجي 25حقق المنتخب القطري فوزه الأول على نظيره الكويتي بهدفين دون رد، مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من خليجي 25 الذي يقام في العراق. وأحرز المنتخب القطري هدف التقدم عن طريق عمرو سراج في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وعزز تقدمه خلال الشوط الأول أيضا بإضافة الهدف الثاني عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 38 . وبهذا الفوز تصدر المنتخب القطري ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط فيما يأتي خلفه البحرين بنفس الرصيد، بينما تحتل الإمارات والكويت المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

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