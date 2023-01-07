نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الظهور الأول!».. موعد مباراه النصر والطائي “الجديد” الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق مساء غدٍ الخميس 5 يناير الجاري، مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب مرسول بارك MRSOOL Park في العاصمة السعودية الرياض، مباراه النصر والطائي القوية والمرتقبة، والتي قد تشهد الظهور الأول لـ”صفقة القرن” لدى العالمي، المتمثل بالطبع في صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تم تقديمه للإعلام والجماهير يوم أمس الأربعاء على ملعب مواجهة الخميس.

على كل الأحوال، سنتناول سويًا في التغطية التالية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراه النصر والطائي والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الـ47 من دوري المحترفين السعودي 2023، علاوة على تاريخ مواجهات النصر والطائي.

بلغنا قبل قليل، أن المباراة قد تم تأجيلها إلى يوم غدٍ الجمعة لأعطال فنية داخل ملعب مرسول بارك:

مباراه النصر والطائي

إلى المباراة الأولى في اليوم الثاني من الجولة 12 في بطولةSaudi Professional League 2023/2022، حيث مواجهة الطائي والنصر.

وستكون تلك هي المواجهة الرسمية الجديدة بين الفريقين، بعد آخر لقاء جمعهما في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي 2022/2021، والتي انتهت باكتساح من العالمي بنتيجة (4-1).

عمومًا، سنستعرض سويًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الثاني عشر:

كانت مباريات الجولة 12 من مسابقة Roshn Saudi League 2023/2022 قد انطلقت مساء اليوم الخميس، حيث تغلب الرائد على مضيفه ضمك بنتيجة (2-1)، بينما أُجلت مباراة الطائي والنصر، فيما تلعب الليلة في توقيٍت واحدٍ مباراتي الاتحاد والهلال في الكلاسيكو المنتظر، والوحدة مع الشباب.

أما غدًا الجمعة، فتقام 3 مواجهات في نفس التوقيت، تجمع الأولى النصر مع الطائي، والتعاون أمام الخليج، وكذلك العدالة ضد الفتح.

قبل أن تختتم مباريات الأسبوع، مساء بعد غدٍ السبت، حيث يستضيف الفيحاء فريق الباطن، ويواجه الاتفاق ضيفه أبها.

نادي النصر

نستهل تغطيتنا مع نادي النصر السعودي، الذي ينتظر الظهور الأول لصفقته الجديدة “المثيرة للجدل” مع صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في الوقت الحالي يحتل العالمي صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة وصافي (19) هدفًا.

حيثما حقق Al Nassr الفوز في 8 مباريات، وتعادل في اثنتين، بينما خسر في لقاء وحيد.

وخلال المباريات الخمس الأخيرة للنصر في دوري المحترفين السعودي، حصدت كتيبة المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا Rudi GARCIA ثلاثة عشر نقطة.

وذلك إثر فوز فارس نجد بنتيجة (4-1) على كلًا من العدالة والرائد، كما تغلب على الفيحاء برباعية نظيفة، قبل أن ينتصر على الخليج بهدف في الجولة الماضية، بينما تعادل إيجابيًا مع الهلال في ديربي الرياض.

نادي الطائي

من ناحية أخرى، يدخل نادي الطائي السعودي مواجهة الجمعة، ولديه طموح كبير في تحقيق نتيجة إيجابية.

فالحتماوي يأتي في المرتبة السابعة بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة وفارق (3) أهداف.

إذ انتصر Al-Tai في 6 لقاءات، غير أنه تجرع مرارة الهزيمة 5 مرات هذا الموسم.

وفارس الشمال، هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعادل في أي مباراة بالموسم الجاري.

أما عن نتائج الطائي في آخر 5 مباريات من الدوري السعودي، فقد تمكنت عناصر المدرب البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز Pedro Miguel Marques من جمع 6 نقاط.

وذلك إثر الفوز على الرائد ثنائية نظيفة وعلى الباطن برباعية بيضاء، لكن خسر من أمام الزعيم الهلالي (2-3) وأبها والفيحاء بنتيجة واحدة (1-2).

تاريخ مواجهات النصر والطائي

تاريخيًا، وعلى صعيد مواجهات Al Nassr vs Al-Tai في الدوري السعودي، فوفق ما وثقناه في “ثقفني”، التقى الناديان في إجمالي 44 مباراة.

كانت المواجهة الأولى بين الجانبين في ذهاب موسم 1979/1978، وانتهت حينها بفوز القاري بثلاثية نظيفة.

بصفة عامة، فاز النصر في 26 مباراة، بينما حقق الطائي الانتصار في 9 لقاءات، وكان التعادل حاضرًا في 9 مواجهات.

من ناحية أخرى، وبشأن الأهداف المسجلة في مواجهات النصر أمام الطائي، فقد أحرز فارس نجد 81 هدفًا، فيما سجل صائد الكبار 46 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، فكانت فوز العالمي (5-2)، وذلك في لقاء الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز (كأس دوري خادم الحرمين الشريفين) موسم 1998/1997، والتي مثلت واحدة من أكبر مرات فوز النصر ضد الطائي.

بينما جاء أكبر انتصر لـ الطائي ضد النصر بنتيجة (3-0)، والتي حدثت في إياب موسم 2004/2003 من الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراه النصر والطائي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023، مساء غدٍ الجمعة، عند الساعة السابعة (7:00 م) بتوقيت الكويت وعُمان والإمارات، السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين وليبيا وقبرص ورومانيا والسودان، الرابعة (4:00 م) بتوقيت المغرب وتونس وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والجزائر وهولندا، الثالثة (3:00 م) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

وحول حكم مباراة النصر والطائي، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) المهمة إلى الحكم السعودي عبدالله الحربي.

من جهة أخرى، وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فستكون المباراة منقولة من خلال شاشات قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، عبر فضائية SSC EXTRA 1.

أما عن معلق مباراة النصر والطائي، فقد كلفت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي بالمهمة.