نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وعمان كأس الخليج العربي والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق ضد عمان كأس الخليج العربي، على أرضية ملعب البصرة الدولي وفي افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023 والتي ستقام على الأراضي العراقية ينتظر جماهير كرة القدم العربية والخليجية في واحدة من البطولات التي يتنافس فيها كافة منتخبات الخليج على نيل لقبها، حيث ستستضيف أرضية ملعب البصرة الدولي مباراة العراق وعمان في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، وذلك مساء يوم الجمعة السادس من شهر يناير الجاري.

مباراة العراق ضد عمان

ويدخل المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، ورسم البسمة والبهجة على وجوه جماهير المنتخب العراقي التي ستكون حاضرة في ملعب البصرة الدولي، وخلف الشاشات في كافة المحافظات العراقية من أجل مؤازرة لاعبي المنتخب العراقي في المباراة الافتتاحية من بطولة خليجي 25، حيث يأمل المنتخب العراقي تحقيق الفوز الأول له في هذه المجموعة، ونيل نقاط الفوز من أجل المنافسة على لقب كأس الخليج العربي.

على الجانب الآخر وبنفس الطموح القوي يدخل الأحمر العماني مباراته الأولى في افتتاحية منافسات كأس الخليج “خليجي 25” أمام منتخب العراق وعينه على الفوز، الأحمر العماني سيسعى بشتى الطرق لتحقيق الفوز على نظيره العراقي من أجل تحقيق بداية جيدة للأحمر العماني على منتخب أسود الرافدين.

موعد مباراة العراق وعمان

وكان اتحاد الخليج لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباراة العراق ضد عمان في افتتاح منافسات كأس خليجي 25 في العراق، حيث ستنطلق ضربة بداية لعبة العراق وعمان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مساء يوم الجمعة السادس من شهر يناير الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

هذا وسيتمكن الراغبون في متابعة مباراة العراق وعمان في افتتاحية منافسات كأس الخليج 2023 في العراق من متابعة مباراة العراق وعمان على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة العراقية الرياضية، كما أن المباراة ستكون منقولة من خلال شاشة قناة الرابعة الرياضية العراقية.