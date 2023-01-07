القنوات الناقلة لكأس الخليج 2023 التي تقام في العراق ومواعيد المباريات

القنوات الناقلة لكأس الخليج 2023 هو أمر يهم جميع محبي الكرة المستديرة، ومن المعروف أن البطولة سوف تقام في مدينة العراق اليوم الجمعة الموافق 6 من يناير2023 ميلادية علي أن تنتهي البطولة في 19 يناير 2023، بين فريقي العراق وعمان في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة “6:45” وتعد هذه النسخة هي النسخة الخامسة والعشرين حامل اللقب الماضي هو منتخب البحرين بعد انتصار منتخب السعودية في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف، وبذلك حقق منتخب البحرين أول بطولة في تاريخه الكروي، كما سيتم إذاعة مباراة اليمن والسعودية اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لكأس الخليج 2023

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قنوات السعودية الرياضية، أما عن القنوات الناقلة لكاس الخليج عن النسخة 25 وترددها هذه القنوات، فقد تم حصر تلك القنوات ووجد أنها ما يقرب من 6 قنوات مالكة لحق ملكية إذاعة مباريات كأس الخليج العربي سوف تقوم بإذاعة كاس الخليج ومن ضمن تلك القنوات قنوان بين سبورت الرياضية، وقناه الرابعة العراقية، قناة الرياضية العراقية، قنوات الكأس القطرية، قناة عمان الرياضية، قناة الكويت الرياضية، أما عن تردد القنوات فهي كالتالي:

تردد قناة beIN Sports HD الناقلة لكأس الخليج 2023:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لكأس الخليج 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12563.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وتردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لكأس الخليج



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10719.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لكأس الخليج

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة عمان الرياضية الناقلة للكأس

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12456.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة السعودية الرياضية

النايل سات 12523 عمودي 5/6 27500.

قناة دبي الرياضية النايل سات 12418 أفقي 3/4 27500.

أما عن قناة البحرين الرياضية.

النايل سات 11641 أفقي 3/4 2750.

مجموعات خليجي 25 كأس الخليج العربي 2023

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قنوات بين سبورت الرياضية، أما عن مجموعات خليجي فهي كالتالي: