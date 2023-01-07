نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليمن والسعودية خليجي 25 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة اليمن ضد السعودية كأس الخليج العربي الخامس والعشرين، ينتظر جماهير كرة القدم العربية وبالتحديد الخليجية واحدة من المباريات الكبرى والتي ستجمع بين منتخبي اليمن والسعودية في الجولة الأولى من منافسات المجمعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي 2023 والمقامة في العراق، حيث يسنضيف ملعب البصرة الدولي أحداث مباراة اليمن والسعودية أمسية يوم الجمعة السادس من شهر يناير الجاري، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل أنصار المنتخبين.

وبحسب قرعة كأس الخليج العربي والمشهور باسم خليجي 25 فإن المنتخبين اليمني والسعودي قد وقعا في المجموعة الأولى من دوري المجموعات من بطولة كأس الخليج 2023، والتي تضم كل من: العراق وعمان بجانب اليمن والسعودية.

مباراة اليمن ضد السعودية

ويشارك المنتخب السعودي في بطولة خليجي 25 والمقامة في العراق بمنتخب تحت 23 عاماً تحت قيادة مديره الفني سعد الشهري، وذلك من أجل ثقل الخبرات للاعبي المنتخب السعودي في هذا السن قبل أن يلتحق منهم بعض العناصر إلى المنتخب السعودي الأول، وتمثيل الأخضر السعودي في الاستحقاقات القادمة في المحافل القارية والدولية.

على الجانب الآخر فإن المنتخب اليمني الأول بقيادة مديره الفني التشيكي سكوب يشارك في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، حيث أدى المنتخب اليمني بعض التجارب الودية في معسكره في مصر من أجل الاستعدادات إلى بطولة خليجي 25 في العراق، ويأمل جماهير المنتخب اليمني تحقيق منتخب بلادهم الفوز في افتتاحية مشوارهم في بطولة خليجي 25، والمنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دور نصف النهائي، ومن ثم التأهل إلى المباراة النهائية والتتويج بقلب كأس الخليج العربي.

موعد مباراة اليمن والسعودية

وبحسب اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 في العراق فإنه من المقرر أن يتم إقامة مباراة اليمن ضد السعودية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة خليجي 25 والمقامة في البصرة بالعراق مساء يوم الجمعة السادس من شهر يناير الجاري، حيث من المقرر أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت بغداد، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت اليمن.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية

هذا وسيتمكن جماهير كرة القدم من متابعة مباراة اليمن والسعودية في خليجي 25 من خلال شاشة قناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى أن مباراة اليمن ضد السعودية ستكون عبر شاشة قناة دبي الرياضية، وقناة العراقية الرياضية.