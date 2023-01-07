خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر ضد باريس 2023 وأسعار فئات التذاكر

حجز تذاكر الهلال والنصر ضد باريس 2023 ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بفارغ الصبر مواجهة جديدة بين الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن رغم خروج الأول خارج قارة أوروبا، والاثنان يستعدان للانضمام إلى الهلال، ومرة أخرى في النجوم يواجه النصر فريق باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض.

كيفية حجز تذاكر حجز تذاكر الهلال والنصر ضد باريس Ticketmix 2022

حيث إن تم توفير تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للجماهير، ويمكن للجماهير حجز تذاكر المباراة باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى موقع تكت مكس.

ثم اختر شراء تذاكر مباراة الهلال ضد النصر من قائمة تذاكر المباراة المتاحة.

بعد ذلك اختر مقعدك المفضل واختر المقعد التي يناسبك.

يرجى التحقق من معلومات التذكرة قبل الشراء.

ثم ادفع الفاتورة أمامك بطرق دفع مختلفة.

الضغط على إصدار فواتير تذاكر الطيران.

بعد إتمام إجراءات شراء التذكرة.

يمكنك مشاهدة المباراة في الملعب.

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

مباراة لهلال والنصر ضد باريس حيث إن من المقرر أن تقام مباراة كأس موسم الرياض 19 يناير 2023 وستقام على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، وستشهد المباراة أيضا مواجهة جديدة بين ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر 2023

سعر تذكرة فئة أ (الفائز) بسعر 150 ريال سعودي.

فئة ب (النصر ) بسعر 63 ريال.

كما أن فئة ج (النصر ) بسعر 173 ريال.

سعر تذكرة فئة د (النصر ) بسعر 173 ريال.

كما أنه تبلغ تذكرة فئة E (النصر) بسعر 63 ريال سعودي.

كذلك سعر تذكرة فئة F (النصر) بسعر 150 ريال سعودي.

فئة G (أفراد النصر) بسعر 322 ريال.

سعر فئة ح (النصر) 150 ريال سعودي.

سعر الفئة الأولى (النصر) 63 ريال.

الفئة الأولى (الهلال) بسعر 63 ريالاً.

فئة J (الهلال) بسعر 173 ريال سعودي.

يبلغ سعر فئة (ك) (الهلال) 173 ريال سعودي.

كما أن فئة L (الهلال) بسعر 63 ريال سعودي.

كذلك فإن سعر الفئة م (الهلال) 150 ريال سعودي.

وفي نهاية هذا المقال تحدثنا معكم عن حجز تذاكر الهلال والنصر ضد باريس سان، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم توضيح وشرح مميز لكافة المعلومات ونحن على استعداد لتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم وسرعة الرد عليها، دمتم بخير.