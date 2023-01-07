مباريات كأس الخليج العربي 2023 والقنوات الناقلة للمباريات، حيث أن بطولة كأس الخليجي تعد من البطولات المهمة في كرة القدم بالسعودية، فتلك البطولة يشترك فيها العديد من المدن العربية بدول الخليج، لذلك أعلنت اللجنة المنظمة لهذه البطولة عن المجموعات المشتركة بالبطولة، حيث أن الدولة المستضيفة بطولة كأس الخليجي 25 هي دولة العراق، حيث أولي مباريات تلك البطولة سوف تجري اليوم بين كلا من العراق وعمان وذلك في استاد البصرة الدولي، كما وجدنا العديد من المواطنين يسألون عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي، سوف تتعرف من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني علي منتخبات قرعة كأس الخليج العربي، وأيضا مواعيد كل مباراة في البطولة.

مجموعات قرعة بطولة الخليجي 25 بالعراق

أعلنت اللجنة أن هناك مجموعتين من المنتخبات الفائزة بالقرعة للبطولة، حيث أن البطولة يشترك فيها ثماني منتخبات من دول عربية، فإن كل مجموعة تحتوي علي أربع منتخبات فإن المجموعات تكون كالتالي:

المجموعة الأولي: يوجد فيها المدن التالية وهي العراق واليمن والسعودية وعمان.

المجموعة الثانية: تحتوي علي مدينة البحرين والكويت ومدينة قطر والإمارات.

حيث أن تتواجه كل فرقتين في كل مجموعة مع بعضهم والفائز هو المؤهل للدور المقبل، وبلك يكون خطي أول خطوة نحو الفوز بالكأس.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023

حدد اللجنة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس الخليجي لهذا العام 2023، أن هناك أربع جولات من المباريات فإن أول مباراة افتتاحية لتلك البطولة كانت اليوم الجمعة الموافق 6 من يناير وكانت بين العراق وعمان في تمام الساعة السادسة وخامسة وأربعون دقيقة مساءا، فإن الجولات تكون كالأتي: