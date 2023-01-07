نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدم طرد طارق حامد في مباراة الهلال والاتحاد يثير الجدل وخبراء يعلقون في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يكن فوز الهلال على الاتحاد في كلاسيكو السعودية كافيًا لإزالة غضب القوة الزرقاء من عدم طرد طارق حامد لاعب الاتحاد حيث انتقد جماهير الزعيم حكم المباراة الإيطالي “دانييلي أورساتو” لتغاضيه عن الأخطاء التي ارتكبها لاعب الاتحاد والتي كانت كفيله لطرده خلال سريان المباراة، وكان الهلال قد افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12′ في الكلاسيكو عبر مهاجمه النيجيري إيغالو بعد استغلال تمرير سحرية من زميله ديلغادو الذي اخترق دفاع الاتحاد وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لإيغالو ليضعها الأخير في الشباك واستمرت أحداث المباراة على هذه النتيجة 1-0 لصالح الهلال حتى نهايتها.

المرداسي ينتقد حكم المباراة بسبب عدم طرد طارق حامد

نجح الهلال في خطف الثلاث نقاط بعدما تغلب على الاتحاد في عقر داره على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة” ضمن قمة منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي، ليرتقي الزعيم بهذا الفوز إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي بينما تجمد رصيد النمور عند النقطة 24 في المركز الرابع.

وعلق الخبير التحكيمي فهد المرداسي بقنوات شركة الرياضة السعودية “ssc” على المخالفات التي ارتكبها لاعب وسط الاتحاد طارق حامد خلال الشوط الأول موضحًا أن قرار الحكم كان صحيحًا بإنذار اللاعب في الدقيقة 31′ لتعطيل هجمة واعدة لصالح الهلال.

وأشار المرداسي إلى أنه بعد دقائق من المخالفة الأولى ارتكب حامد مخالفة أخرى حيث وضع يده مباشرة على وجه لاعب الهلال بشكل متهور مما يستوجب بطاقة صفراء ثانية ثم الطرد، ولكن كان قرار الحكم عدم طرد طارق حامد واكتفى بتحذيره.

وفي الدقيقة 37′ من عمر مباراة الهلال والاتحاد ، أوضح المرداسي أن نفس المخالفة تكررت بعدما اندفع طارق حامد نحو لاعب الهلال وقام بتصويب يده تجاه الوجه مع عدم وجود منافسة على الكرة، فكان يتوجب على الحكم إشهار البطاقة الصفراء الثانية لوجود تهور، وأضاف المرداسي أن الحكم لا يعود إلى تقنية الفيديو “VAR” في حال وجود إنذار ثاني.

فودة يتفق مع المرداسي وينتقد عدم طرد طارق حامد

اتفق محمد فودة، الخبير التحكيمي ببرنامج “أكشن مع وليد” بعد مباراة الهلال والاتحاد مع رأي المرداسي بخصوص وجوب حصول طارق حامد على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 37′ من عمر اللقاء قائلًا: “طارق حامد ارتكب أيضًا مخالفة تستوجب البطاقة الصفراء الثانية؛ لأن الضرب كان بالذراع وليس بالمرفق، ففي حال الضرب بالمرفق يستحق اللاعب الطرد مباشرةً”.