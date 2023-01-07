نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الكلاسيكو الثأري».. موعد مباراة الاتحاد والهلال الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، وفي إطار لقاءات اليوم الأول، يستضيف مساء اليوم الخميس 5 يناير الجاري ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)King Abdullah Al Jawhara International Stadium في مدينة جدة السعودية، أحداث مباراة الاتحاد والهلال، حيث الكلاسيكو الثأري المنتظر بين عملاقي كرة القدم السعودية، وهو يأتي في ظل تقارب في المستوى والنتائج في الناديين، مع أفضلية طفيفة للعميد قد تدفعه حال الفوز الليلة إلى الارتقاء نحو الصدارة ولو بشكل مؤقت.

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في التغطية التالية جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في الطبعة الـ47 من دوري المحترفين السعودي 2023، فضلًا عن تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال.

مباراة الاتحاد والهلال

إلى المباراة الثالثة في اليوم الأول من الجولة الثانية عشر من بطولة Saudi Professional League 2023/2022، والتي تجمع فريقا الهلال والاتحاد.

وهي تأتي على بعد نحو 8 أشهر على آخر لقاء جمع الناديين، في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2022/2021، والتي انتهت بانتصار حامل اللقب.

عمومًا سنستناول بدايةً جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 قبيل انطلاق مباريات الأسبوع 12:

كانت الجولة الثانية عشر من Roshn Saudi League 2023/2022 قد انطلقت مساء اليوم الخميس، حيث حقق الرائد فوزًا ثمينًا خارج الديار على ضمك بنتيجة (2-1)، فيما تأجلت مباراة النصر والطائي لأسباب فنية، ويواجه الهلال مضيفه الاتحاد الليلة في نفس توقيت لقاء الوحدة والشباب.

وتتواصل مباريات الأسبوع يوم غدٍ الجمعة، بإقامة 3 مباريات في توقيتٍ واحد، وهي قمة النصر ضد الطائي، والتعاون مع الخليج، بجانب لقاء العدالة والفتح.

قبل أن تختتم الجولة بعد غدٍ السبت، وذلك بلقاءي الفيحاء أمام الباطن ثم الاتفاق مع أبها.

نادي الاتحاد

نبدأ مع أصحاب الضيافة، نادي الاتحاد السعودي.

حيثما يدخل العميد مواجهة الليلة، وفي جعبته 24 نقطة وصافي (13) هدفًا، يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وذلك إثر فوز النمور في 7 مباريات، والتعادل في مثلها، بينما سجل الفريق رقمًا مميزًا، بسجل خالٍ من الهزائم حتى الآن على مستوى أندية البطولة هذا الموسم.

ولدى Al Ittihad مباراة مؤجلة مع الشباب من الجولة التاسعة – لظروف مواجهة أخرى جمعتهما في كأس الملك السعودي – من المقرر خوضها يوم الاثنين القادم.

وخلال المباريات الخمس الأخيرة للاتحاد في دوري روشن السعودي، نجحت كتيبة المدير الفني البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو Nuno Espirito Santo في حصد 13 نقطة.

إذ حقق الإتي الانتصار في 4 لقاءات على أندية الفتح بنتيجة (3-1)، كما تغلب بهدف على الوحدة وبثلاثية نظيفة على التعاون، قبل أن يفوز على أبها في الجولة الماضية (2-1)، فيما تعثر بتعادل إيجابي مع ضمك (1-1).

نادي الهلال

من جهة أخرى، يدخل نادي الهلال السعودي مواجهة الليلة، وعينه على 3 نقاط ستعيده إلى المنافسة بقوة على لقب البطولة.

حاليًا يأتي حامل اللقب في المرتبة الخامسة بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 22 نقطة وفارق (10) أهداف.

إذ حقق Al Hilal الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى، بينما خسر في لقاءٍ وحيد.

أما عن نتائج الهلال في آخر 5 مباريات من الدوري السعودي، فقط جمعت عناصر المدرب الأرجنتيني رامون دياز Ramon Diaz تسع نقاط.

حيثما انتصر الزعيم في لقاءين على الطائي بنتيجة (3-2) والباطن (3-1)، فيما تعادل إيجابيًا مع الشباب “في ديربي الرياض” (1-1)، وبنتيجة (2-2) مع كلًا من النصر وضمك في الجولتين الأخيرتين.

تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة في الدوري السعودي بين Al Ittihad vs Al Hilal، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني” جمعت الناديين إجمالي 101 مباراة.

وذلك منذ اللقاء الأول بين الفريقين، في ذهاب موسم 1977/1976 من الدوري السعودي الممتاز، والتي انتهت بفوز العميد الاتحادي بنتيجة (3-2).

بصفة عامة، حقق الاتحاد الفوز في 28 مباراة، بينما حقق الهلال الانتصار في 45 لقاءً، وكان التعادل حاضرًا في 28 مواجهة.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات الاتحاد أمام الهلال، فقد أحرز الإتي 111 هدفًا، فيما سجل كبير آسيا 146 هدفًا.

من ناحية أخرى، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت انتصار الموج الأزرق (5-3)، والتي حدثت في مواجهة الدور الأول من موسم 1983/1982 في الدوري السعودي الممتاز، والتي مثلت واحدة من أكبر مرات الفوز لـ الهلال ضد الاتحاد.

بينما كان أكبر انتصار لـ الاتحاد ضد الهلال بنتيجة (4-0)، والتي تحققت في ذهاب موسم 2000/1999 من الدوري السعودي الممتاز ( كأس دوري خادم الحرمين الشريفين ).

تشكيل مباراة الهلال والاتحاد

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز Ramon Diaz الملقب بـ”البيج ارمون” عن تشكيل الزعيم ضد الاتحاد.

وذلك في الكلاسيكو السعودي عن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين 2023.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لكبير الرياض ضمت العناصر التالية:

من ناحية أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي الاتحاد السعودي وعلى رأسها المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو Nuno Espirito Santo عن تشكيل العميد في مواجهة الهلال.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء أصحاب الأرض شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة لقاء الكلاسيكو السعودي الثأري عن الجولة 12 في الدوري، مساء اليوم الخميس، عند الساعة التاسعة والنصف (9:30 م) بالتوقيت الإماراتي والكويتي والبحريني، الثامنة والنصف (8:30 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، السابعة والنصف (7:30 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين ورومانيا وقبرص والسودان وليبيا، السادسة والنصف (6:30 م) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، الخامسة والنصف (5:30 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الاتحاد والهلال، فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن إسناد المهمة إلى الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو Daniele Orsato.

وبشأن القنوات الناقلة للكلاسيكو، فإن المباراة ستكون منقولة بإذن الله على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال قناتيSSC1 و SSC5 .

من جهة أخرى، وحول معلق مباراة الاتحاد والهلال، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين.