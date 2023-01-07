نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والطائي دوري روشن السعودي والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والطائي دوري روشن السعودي، يلتقي مساء اليوم الجمعة السادس من يناير الجاري فريقا النصر والطائي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشنن السعودي، حيث ستقام المباراة على أرضية ملعب ستاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة النصر أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي متابعة كبرى من قبل الصحف والمنصات الاخبارية العالمية، خاصة وأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون حاضراً في مدرجات ملعب المباراة من أجل متابعة فريقه النصر والذي أنضم له حديثاً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مباراة النصر ضد الطائي

وكان من المفترض أن يتم إقامة مباراة النصر ضد الطائي في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين مساء أمس الخميس، إلا أنه تم تأجيل المباراة لمدة يوم بسبب الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية، والتي حالت بين إقامة مباراة النصر والطائي في موعدها المحدد سابقاً.

ويسعى فريق النصر السعودي لتحقيق الفوز على الطائي من أجل على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، والابتعاد بصدارة جدول الترتيب، حيث استطاع النصر خلال مشواره في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم أن يحقق الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة فقط، ليكون الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ستة وعشرين نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريقا الشباب والهلال صاحبي المركزين الثاني والثالث.

من جهة أخرى فإن فريق الطائي يدخل هذه المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، الطائي خاض أحد عشر مباراة في دوري هذا الموسم، واستطاع أن يحقق الفوز في ست مباريات، وخسر في خمس، ليكون الفريق ف المركز السابع في جدول الترتيب برصيد ثمانية عشر نقطة.

موعد مباراة النصر والطائي

هذا وسيتم إقامة مباراة النصر والطائي في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة النصر والطائي على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة SSC 1HD بصوت المعلق عبد الله الحربي.