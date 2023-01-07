دوري روشن| موعد مباراة ضمك والرائد الجولة 12 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

تنطلق اليوم أولى مباريات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين حينما يأتي موعد مباراة ضمك والرائد، اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، والتي تقام على ملعب نادي ضمك ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية”المحالة”، وتلعب في نفس اليوم العديد من المباريات الهامة والجماهيرية أهما مباراة النصر والطائي لحساب نفس الجولة الجولة الثانية عشر، وترقب ظهور النجم العالمي كريستيانو رونالدو في المباراة، وفيما يلي تفاصيل المباراة من الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين في اللقاء.

يدخل ضمك صاحب الأرض والجمهور المباراة وهو في المركز السادس برصيد 18 نقطة من لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر في مباراة سجل مهاجموه 14 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف، أما منافسة اليوم فريق الرائد فيدخل اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات وتلقى الخسارة في السبع مباريات الأخرى سجل 11 هدف وأستقبل 17 هدف، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية يتقدم بها في الترتيب.

موعد مباراة ضمك والرائد

الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.

الواحدة والنصف مساءً بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

الثانية عشر والنصف مساء بتوقيت كلاً من مصر/ السودان/ ليبيا.

الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية/ قطر/ الكويت/ العراق.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة عبر شاشة قناة ssc hd 1 ويعلق عليها المعلق سعد يحيى، ويقوم بالتحليل مجموعة متميزة من المحللين والخبراء.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل الجولة الثانية عشر

التشكيل المتوقع لضمك

حراسة المرمى : مصطفى زغبة.

خط الدفاع : هلال سوداني/ عبد القادر بدران/ أدم ماهر/ منصور حمزي.

خط الوسط : دا سيلفا/ عبد الله العمار/ فاروق شفعي.

خط الهجوم : أنتوليتش/ حسن الشمراني/ أحمد الزين.

التشكيل المتوقع للرائد

حراسة المرمى : هيررين.

الدفاع : الصحابي/ سانتوس/ سالم.

الوسط : الدوسري/ الفرحان/ هنريكي/ الخثلان.

خط الهجوم : البركاوي/ الزين/ الغامدي.

بطاقة المباراة